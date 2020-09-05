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05 сентября 2020, суббота, 06:15 41 Инфографика
Общество 2020-09-05T07:15:02+03:00
Українські Новини
ПФУ направил перед выходными 6,1 млрд гривен на выплату пенсий

ПФУ направил перед выходными 6,1 млрд гривен на выплату пенсий

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Выплата пенсий в сентябре
Пенсия. Фото: pixabay
Пенсия. Фото: pixabay

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября. 4 сентября на пенсионные выплаты направлено 6,1 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook. 

"4 сентября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты направлено 6,1 миллиарда гривен", - сказано в нем. 

Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 8,4 млрд гривен.

Отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Пенсии в сентябре. Инфографика: ПФУПенсии в сентябре. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября увеличился минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в связи с повышением в Украине минималки. 

Ранее в "Слуге народа" рассказали о надбавках пенсионерам в 2021 году.

Кроме того, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно

Тем временем в Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах.

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