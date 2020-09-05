ПФУ направил перед выходными 6,1 млрд гривен на выплату пенсий

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября. 4 сентября на пенсионные выплаты направлено 6,1 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook.



"4 сентября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты направлено 6,1 миллиарда гривен", - сказано в нем.



Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 8,4 млрд гривен.



Отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Пенсии в сентябре. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября увеличился минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в связи с повышением в Украине минималки.



Ранее в "Слуге народа" рассказали о надбавках пенсионерам в 2021 году.



Кроме того, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.



Тем временем в Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах.

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