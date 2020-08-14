Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах

С начала 2020 года размер средней пенсии в Украине вырос на 400 гривен. В дальнейшем повышение пенсий должно происходить постепенно. Об этом в студии "Утра на общественном" рассказал Николай Шамбир, советник министра социальной политики Украины.

"В этом году мы уже основные повышение (ред.— пенсий) провели, на 400 гривен увеличен средний размер, это 15% повышение. Если мы оцениваем насколько большое повышение или нет, то стоит оценивать это по двум показателям. Первый — это минимальный целевой уровень инфляции, то есть мы выше уровня инфляции, и второй показатель - это рост средней заработной платы", — рассказал Шамбир.



Также советник министра рассказал, почему нельзя с завтрашнего дня повысить пенсии в два раза.

"Этого нельзя делать с завтрашнего дня, вдвое больше, потому что завтра вы выйдете на рынок, и еще до завтрашнего дня даже, и уже цены будут выше. Должен быть постепенный рост для того, чтобы не срывались цены. Для того, чтобы постепенно перекрывать тот рост цен, тогда оно будет естественным и не будет влиять, в принципе, на состояние пенсионеров", — рассказал он.



По словам Шамбира, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.



"Нужно ли повышать пенсии? Нужно. Но в Украине самый низкий уровень средней заработной платы, низкий уровень в Европе. Понятно, что с заработной платы идут отчисления в Пенсионный фонд, из них платится пенсия. То есть, если мы будем говорить о повышении пенсии, нам надо начинать с повышения заработной платы, с наполнения Пенсионного фонда, и затем тогда говорить о повышении пенсий", — резюмировал советник министра.



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