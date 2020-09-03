Украинцев ждет повышение пенсии. В "Слуге народа" рассказали о надбавках в 2021

С 1 сентября в Украине повысились пенсии в связи с повышением минимальной зарплаты. В 2021 году украинцев ждет перерасчет пенсий весной, а также дополнительная доплата для тех, кому за 75 лет.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.



"Какая логика повышения пенсий? Кроме того, что будет осовременивание, то есть пересчет для всех, ориентировочно это будет с 1 апреля или 1 мая следующего года ... Но есть еще логика, пожилые люди получают меньшую пенсию. Они раньше вышли на пенсию, у них от чего высчитывается эта пенсия - самая ставка была ниже", - отметила депутат.



Она напомнила, что пенсионерам, кому за 80, уже сделали доплату 500 гривен к пенсиям.



"И правительство обещало, я очень надеюсь, что это будет в бюджете на следующий год - доплату дополнительно для тех, кому за 75 лет. Я не могу сказать еще сумму, но как это было для тех, кому за 80 лет, то очевидно, это может быть также, возможно, 500 грн для тех, кому за 75 - со следующего года", - заявила Кравчук.



Как сообщали Українські Новини, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.

Кроме того, кто не получит надбавку за годы вредного стажа.

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