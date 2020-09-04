Сегодня вечером на 3 дня ограничат движение на путепроводе возле станции метро "Святошин" в Киеве

Вслед за информацией о том, что за 2 месяца нарушители правил парковки в Киеве заплатили почти 2,7 млн гривен штрафов, стало известно, что вечером 4 сентября на путепроводе возле станции метро "Святошин" частично ограничат движение на 3 дня. Об этом сообщает КГГА. Так, с 20:00 4 сентября до 15:00 7 сентября будет частично ограничено движение в направлении Брест-Литовского шоссе. Дорожники Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" работают с опорами путепровода. В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства. Вечером 4 сентября частичного ограничат движение на путепроводе возле станции метро "Святошин" в Киеве. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, в Киеве в августе восстановили движение по Борщаговскому путепроводу. Также в Киеве на улице Братиславской до 1 октября частично ограничили движение. Кроме того, до 25 сентября в столице ограничили движение в районе транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Также на День Независимости Украины частично ограничивали движение на улице Анны Ахматовой в Киеве.