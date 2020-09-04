Сегодня вечером на 3 дня ограничат движение на путепроводе возле станции метро "Святошин" в Киеве

Так, с 20:00 4 сентября до 15:00 7 сентября будет частично ограничено движение в направлении Брест-Литовского шоссе.

Дорожники Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" работают с опорами путепровода.

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства.

Вечером 4 сентября частичного ограничат движение на путепроводе возле станции метро "Святошин" в Киеве. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, в Киеве в августе восстановили движение по Борщаговскому путепроводу.

Также в Киеве на улице Братиславской до 1 октября частично ограничили движение.

Кроме того, до 25 сентября в столице ограничили движение в районе транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Также на День Независимости Украины частично ограничивали движение на улице Анны Ахматовой в Киеве.

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