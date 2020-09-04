подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Сегодня вечером на 3 дня ограничат движение на путепроводе возле станции метро "Святошин" в Киеве
04 сентября 2020, пятница, 18:09 654
Политика 2020-09-04T18:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня вечером на 3 дня ограничат движение на путепроводе возле станции метро "Святошин" в Киеве

Сегодня вечером на 3 дня ограничат движение на путепроводе возле станции метро "Святошин" в Киеве

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
На путепроводе возле станции метро
На путепроводе возле станции метро "Святошин" ограничат движение. Фото: kievvlast.com.ua

Вслед за информацией о том, что за 2 месяца нарушители правил парковки в Киеве заплатили почти 2,7 млн гривен штрафов, стало известно, что вечером 4 сентября на путепроводе возле станции метро "Святошин" частично ограничат движение на 3 дня. Об этом сообщает КГГА.

Так, с 20:00 4 сентября до 15:00 7 сентября будет частично ограничено движение в направлении Брест-Литовского шоссе.

Дорожники Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" работают с опорами путепровода.

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства.

Вечером 4 сентября частичного ограничат движение на путепроводе возле станции метро Вечером 4 сентября частичного ограничат движение на путепроводе возле станции метро "Святошин" в Киеве. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, в Киеве в августе восстановили движение по Борщаговскому путепроводу.

Также в Киеве на улице Братиславской до 1 октября частично ограничили движение.

Кроме того, до 25 сентября в столице ограничили движение в районе транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Также на День Независимости Украины частично ограничивали движение на улице Анны Ахматовой в Киеве.

Больше новостей о: Киев Киевавтодор ремонт дорог в Киеве Ограничение движения в Киеве

В Киеве у полицейского нашли наркотики, куст коноп...
Строительство велодорожки от Почтовой площади до м...
Завтра на Кольцевой дороге в Киеве частично ограни...
Движение на Броварском проспекте в Киеве частично ...
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны
Новости
Массовая вакцинация от Covid-19 ожидается не раньше середины 2021 года, — ВОЗ 18:56
Суд обязал ГБР возобновить дело против Порошенко о вмешательстве в судебную систему, – Портнов 18:50
Недопуск китайских инвесторов "Мотор Сич" на предприятие может обойтись Украине в $3,5 млрд 18:47
Межбанк в пятницу закрылся снижением курса гривны 18:42
Швейцария ввела 10-дневный карантин для граждан Украины 18:33
больше новостей
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Телефон. Фото: pixabay
В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами 14:13
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Пенсия для участников боевых действий. На какие выплаты могут рассчитывать ветераны АТО / ООС 06:00
Это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден, – в Taryan Group раскрыли подробности случившегося на стройке элитного ЖК 16:23
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16
Против Кличко применяют масштабные "грязные" технологии, – Комитет избирателей 17:28
больше новостей
В список стран, открытых для украинских туристов, добавились еще 3. Куда можно полететь на отдых
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok