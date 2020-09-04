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04 вересня 2020, пʼятниця, 18:09 6
Політика 2020-09-04T19:30:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні ввечері на 3 дні обмежать рух на шляхопроводі біля станції метро "Святошин" в Києві

Сьогодні ввечері на 3 дні обмежать рух на шляхопроводі біля станції метро "Святошин" в Києві

Александр Савич
Київ, Ремонт доріг, Обмеження руху транспорту
На шляхопроводі біля станції метро
На шляхопроводі біля станції метро "Святошин" обмежать рух. Фото: kievvlast.com.ua

Ввечері 4 вересня на шляхопроводі біля станції метро "Святошин" частково обмежать рух на 3 дні, тоді як за 2 місяці порушники правил паркування в Києві заплатили майже 2,7 млн гривень штрафів. Про це повідомляє КМДА.

Так, з 20:00 4 вересня до 15:00 7 вересня буде частково обмежено рух в напрямку Брест-Литовського шосе.

Дорожники Комунальної корпорації "Київавтодор" працюють з опорами шляхопроводу.

У "Київавтодорі" просять вибачення за тимчасові незручності.

Увечері 4 вересня часткового обмежать рух на шляхопроводі біля станції метро Увечері 4 вересня часткового обмежать рух на шляхопроводі біля станції метро "Святошин" в Києві. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські новини, у Києві в серпні відновили рух по Борщагівському шляхопроводу.

Крім того, до 29 серпня на Кільцевій дорозі обмежували рух.

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