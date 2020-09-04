Сьогодні ввечері на 3 дні обмежать рух на шляхопроводі біля станції метро "Святошин" в Києві

Ввечері 4 вересня на шляхопроводі біля станції метро "Святошин" частково обмежать рух на 3 дні, тоді як за 2 місяці порушники правил паркування в Києві заплатили майже 2,7 млн гривень штрафів. Про це повідомляє КМДА. Так, з 20:00 4 вересня до 15:00 7 вересня буде частково обмежено рух в напрямку Брест-Литовського шосе. Дорожники Комунальної корпорації "Київавтодор" працюють з опорами шляхопроводу. У "Київавтодорі" просять вибачення за тимчасові незручності. Увечері 4 вересня часткового обмежать рух на шляхопроводі біля станції метро "Святошин" в Києві. Карта: КМДА Як повідомляли Українські новини, у Києві в серпні відновили рух по Борщагівському шляхопроводу. Крім того, до 29 серпня на Кільцевій дорозі обмежували рух.