подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 августа 2020, пятница, 23:35 839
Общество 2020-08-22T00:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве восстановили проезд по Борщаговскому путепроводу

В Киеве восстановили проезд по Борщаговскому путепроводу

Елена Новикова
Мост, Виталий Кличко, КГГА, Ремонт, Борщаговский путепровод
Борщаговский путепровод. Фото: КГГА
Борщаговский путепровод. Фото: КГГА

Киевская городская государственная администрация открыла проезд по обновленному Борщаговскому путепроводу, в то время, как на Шулявском путепроводе частично ограничили движение из-за ремонтных работ.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Проезд по обновленному Борщаговскому путепроводу полностью открыт", - написал он.

Он также обнародовал видео с обновленного объекта.

"Нам пришлось фактически строить новый мост. Конструкция старого была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году он не видел ремонта", - добавил Кличко.

По его словам, во время обновления объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок.

Капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения.

Ремонт осуществили не только на путепроводе - обновили и подъезды к нему.

"И еще одна приятная новость. С сегодняшнего дня открыли проход по обновленному пешеходному мосту над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра "Лейпциг". Также специалисты завершают капремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара и улицы Николая Василенко", - добавил Кличко.

 

Как сообщали Українськi Новини, Киев частично ограничит движение на Новоконстантиновском путепроводе с 20 по 22 августа в связи с заменой дорожного покрытия.

Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. 

Больше новостей о: Мост Виталий Кличко КГГА Ремонт Борщаговский путепровод

Со стройплощадки Подольского моста в Киеве украли ...
Ко Дню Независимости в Киеве выплатят 92 млн гриве...
У Кличко до 1 сентября установят почти 500 велопар...
Сегодня после ремонта открывается киевский фуникул...
АМКУ открыл дело против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки
С понедельника "Укрзализниця" закроет продажу билетов с 4 станций в трех областях
Новости
В Киеве восстановили проезд по Борщаговскому путепроводу 23:35
В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда будет следующий транш 23:05
Навального перевозят в немецкую клинику 22:36
ДТП под Киевом. Скриншот видео
На выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя 22:00
Киев в День Независимости будут усиленно патрулировать, — МВД 21:34
больше новостей
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Как изменились цены на аренду жилья в Киеве. Почем сдают квартиры и комнаты в столице 05:45
больше новостей
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Что делать учителю, если у ученика симптомы COVID-19. Опубликована инструкция 06:00 Инфографика
больше новостей
В Черновцах отменили все мероприятия ко Дню независимости из-за эпидситуации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok