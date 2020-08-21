В Киеве восстановили проезд по Борщаговскому путепроводу

Киевская городская государственная администрация открыла проезд по обновленному Борщаговскому путепроводу, в то время, как на Шулявском путепроводе частично ограничили движение из-за ремонтных работ.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Проезд по обновленному Борщаговскому путепроводу полностью открыт", - написал он.

Он также обнародовал видео с обновленного объекта.

"Нам пришлось фактически строить новый мост. Конструкция старого была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году он не видел ремонта", - добавил Кличко.

По его словам, во время обновления объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок.

Капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения.

Ремонт осуществили не только на путепроводе - обновили и подъезды к нему.

"И еще одна приятная новость. С сегодняшнего дня открыли проход по обновленному пешеходному мосту над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра "Лейпциг". Также специалисты завершают капремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара и улицы Николая Василенко", - добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, Киев частично ограничит движение на Новоконстантиновском путепроводе с 20 по 22 августа в связи с заменой дорожного покрытия.

Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

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