В Киеве восстановили проезд по Борщаговскому путепроводу

Киевская городская государственная администрация открыла проезд по обновленному Борщаговскому путепроводу, в то время, как на Шулявском путепроводе частично ограничили движение из-за ремонтных работ. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Проезд по обновленному Борщаговскому путепроводу полностью открыт", - написал он. Он также обнародовал видео с обновленного объекта. "Нам пришлось фактически строить новый мост. Конструкция старого была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году он не видел ремонта", - добавил Кличко. По его словам, во время обновления объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок. Капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Ремонт осуществили не только на путепроводе - обновили и подъезды к нему. "И еще одна приятная новость. С сегодняшнего дня открыли проход по обновленному пешеходному мосту над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра "Лейпциг". Также специалисты завершают капремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара и улицы Николая Василенко", - добавил Кличко. Как сообщали Українськi Новини, Киев частично ограничит движение на Новоконстантиновском путепроводе с 20 по 22 августа в связи с заменой дорожного покрытия. Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.