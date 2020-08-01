С 1 августа в Киеве ограничат движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности

В Киеве с 1 августа ориентировочно до 25 сентября ограничат движение в районе транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

Ограничат движение в связи с проведением дорожных работ в районе Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Ограничение движения на данном участке дороги ориентировочно продлится до 25 сентября.

Также, в коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Ранее Українські Новини сообщали, в связи с ремонтными работами, в Киеве с 17 по 20 июля частично ограничили движение на съездах Шулявского путепровода.

Также движение транспорта ограничено на Южном мосту до конца лета в связи с текущим ремонтом дорожного покрытия.

Во время визита Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги в Украину 20-23 июля, в Киеве ограничили движение на отдельных участках улиц Дарницкого, Печерского, Шевченковского, Подольского, Днепровского районов.