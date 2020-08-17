На улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение

Коммунальная Корпорация "Киевавтодор" ремонтирует путепровод на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема.

Во время работ движение частично ограничено (работы продолжаются на 1 полосе).

"Сейчас дорожники начали новый этап ремонта деформационных швов и бетонных конструкций", – сообщает КГГА.

Схема ограничения движения на путепроводе на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема. Скриншот: kyivcity.gov.ua

Ремонт на этом участке продлится до 1 октября.

В Коммунальной Корпорации приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца.

Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Также 17 августа в Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе, на улице Бориспольской, из окон на девятом этаже валит черный дым.

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