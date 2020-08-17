На улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение

На Братиславской улице в Киеве, где недавно столб упал и повис на проводах, частично ограничено движение. Об этом сообщает КГГА. Коммунальная Корпорация "Киевавтодор" ремонтирует путепровод на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема. Во время работ движение частично ограничено (работы продолжаются на 1 полосе). "Сейчас дорожники начали новый этап ремонта деформационных швов и бетонных конструкций", – сообщает КГГА. Схема ограничения движения на путепроводе на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема. Скриншот: kyivcity.gov.ua Ремонт на этом участке продлится до 1 октября. В Коммунальной Корпорации приносят извинения за временные неудобства. Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца. Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Также 17 августа в Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе, на улице Бориспольской, из окон на девятом этаже валит черный дым.