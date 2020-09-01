За 2 месяца нарушители правил парковки в Киеве заплатили почти 2,7 млн гривен штрафов

Вслед за информацией о том, что в Украине водителей будут штрафовать за "модные" номера , стало известно, что за июль и август 2020 года в Киеве нарушители правил парковки заплатили штрафов почти на 2,7 млн гривен. Об этом сообщает КГГА.

Таким образом, столичный бюджет пополнился на 2 677 232 гривен.

Среди самых частых нарушений правил парковки в КГГА назвали следующие:

остановка на пешеходном переходе (15026 постановлений)

остановка на выезде с прилегающих территорий (5439 постановлений)

остановка на полосах общественного транспорта (4274 постановления).

Статистика нарушений правил парковки в Киеве за июль-август 2020 года. Инфографика: КГГА

"Напомним, что безопасно припарковать автомобиль можно только на специально отведенных для этого площадках, заплатив за парковку любым удобном образом: в паркомате, мобильном приложении, с помощью SMS или парковочного талона", – напомнили в КГГА.

Как сообщали Українські новини, забрать автомобиль со штрафплощадки в Киеве теперь можно за несколько минут.

Также с 1 июля нетрезвых водителей ожидает уголовная ответственность и штрафы до 51 тысячи гривен.

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