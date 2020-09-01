За 2 месяца нарушители правил парковки в Киеве заплатили почти 2,7 млн гривен штрафов

Вслед за информацией о том, что в Украине водителей будут штрафовать за "модные" номера, стало известно, что за июль и август 2020 года в Киеве нарушители правил парковки заплатили штрафов почти на 2,7 млн гривен. Об этом сообщает КГГА. Таким образом, столичный бюджет пополнился на 2 677 232 гривен. Среди самых частых нарушений правил парковки в КГГА назвали следующие: остановка на пешеходном переходе (15026 постановлений) остановка на выезде с прилегающих территорий (5439 постановлений) остановка на полосах общественного транспорта (4274 постановления). Статистика нарушений правил парковки в Киеве за июль-август 2020 года. Инфографика: КГГА "Напомним, что безопасно припарковать автомобиль можно только на специально отведенных для этого площадках, заплатив за парковку любым удобном образом: в паркомате, мобильном приложении, с помощью SMS или парковочного талона", – напомнили в КГГА. Как сообщали Українські новини, забрать автомобиль со штрафплощадки в Киеве теперь можно за несколько минут. Также с 1 июля нетрезвых водителей ожидает уголовная ответственность и штрафы до 51 тысячи гривен.