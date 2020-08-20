На улице Анны Ахматовой в Киеве частично ограничат движение в День Независимости

Вслед за информацией о том, что на Новоконстантиновском путепроводе в Киеве частично ограничат движение, стало известно о частичном ограничении движения и на улице Анны Ахматовой 24 августа. Об этом сообщает КГГА. Там завершается ремонт дорожного покрытия. В День Независимости, 24 августа, будет обновляться покрытие на участке между улицей Михаила Драгоманова и проспектом Петра Григоренко. Движение будет ограничено с 05:00 до 20:00. Работы планируют провести в выходные, чтобы меньше влиять на трафик. Ограничение движения на улице Анны Ахматовой в Киеве 24 августа. Карта: kyivcity.gov.ua В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", которая осуществляет ремонт дороги, просят извинения за временные неудобства. Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца. Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Также на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение.