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  • На улице Анны Ахматовой в Киеве частично ограничат движение в День Независимости
20 августа 2020, четверг, 12:54 599
Политика 2020-08-20T13:15:02+03:00
Українські Новини
На улице Анны Ахматовой в Киеве частично ограничат движение в День Независимости

На улице Анны Ахматовой в Киеве частично ограничат движение в День Независимости

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Ремонт дороги. Фото: mygid.info
Ремонт дороги. Фото: mygid.info

Вслед за информацией о том, что на Новоконстантиновском путепроводе в Киеве частично ограничат движение, стало известно о частичном ограничении движения и на улице Анны Ахматовой 24 августа. Об этом сообщает КГГА.

Там завершается ремонт дорожного покрытия. В День Независимости, 24 августа, будет обновляться покрытие на участке между улицей Михаила Драгоманова и проспектом Петра Григоренко.

Движение будет ограничено с 05:00 до 20:00.

Работы планируют провести в выходные, чтобы меньше влиять на трафик.

Ограничение движения на улице Анны Ахматовой в Киеве 24 августа. Карта: kyivcity.gov.uaОграничение движения на улице Анны Ахматовой в Киеве 24 августа. Карта: kyivcity.gov.ua

В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", которая осуществляет ремонт дороги, просят извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца.

Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Также на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение.

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