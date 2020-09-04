Филарет заболел коронавирусом. Он попал в больницу

Во время планового тестирования у него выявлен позитивный результат на COVID-19.

Сейчас Филарет находится в больнице, где проходит лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

23 января Филарету исполнился 91 год.

Как сообщали Українські новини, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Тестирования не будут проводиться с 7 сентября.

Также в Украине с коронавирусом за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов.

Кроме того, стал известен обновленный список районов "красной", "оранжевой" и "желтой" зон эпидемической опасности в Украине, который начнет действовать с 7 сентября.

Также в Офисе Президента заявили, что главврачи ряда медицинских учреждений в Украине заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе.

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