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04 сентября 2020, пятница, 16:51 983
Общество 2020-09-04T17:45:02+03:00
Українські Новини
Филарет заболел коронавирусом. Он попал в больницу

Филарет заболел коронавирусом. Он попал в больницу

Александр Савич
УПЦ КП, Филарет, Коронавирус, коронавирус в Украине
Филарет заболел коронавирусом. Фото: obozrevatel
Филарет заболел коронавирусом. Фото: obozrevatel

Вслед за стремительным увеличением новых случаев коронавируса в Киеве, стало известно, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Михаил Денисенко) заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Во время планового тестирования у него выявлен позитивный результат на COVID-19.

Сейчас Филарет находится в больнице, где проходит лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

23 января Филарету исполнился 91 год.

Как сообщали Українські новини, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Тестирования не будут проводиться с 7 сентября.

Также в Украине с коронавирусом за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов.

Кроме того, стал известен обновленный список районов "красной", "оранжевой" и "желтой" зон эпидемической опасности в Украине, который начнет действовать с 7 сентября.

Также в Офисе Президента заявили, что главврачи ряда медицинских учреждений в Украине заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе.

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