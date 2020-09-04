В Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина. Полный список

Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31

Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ

Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16

В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21