Лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на COVID-19 частных лиц

В то время, как Украина установила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Тестирования не будут проводиться с 7 сентября.

Об этом говорится на странице в Facebook лабораторного центра.

О причинах остановки приема частных лиц лабораторным центром Киева спросили народные депутаты во время часа вопросов к правительству у министра здравоохранения Максима Степанов. По его словам, лаборатория работает в обычном режиме.

"Я выясню эту информацию. Пока не видел этого сообщения", - сказал Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки.

Тем временем, в Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина

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