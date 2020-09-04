Лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на COVID-19 частных лиц

В то время, как Украина установила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Тестирования не будут проводиться с 7 сентября. Об этом говорится на странице в Facebook лабораторного центра. О причинах остановки приема частных лиц лабораторным центром Киева спросили народные депутаты во время часа вопросов к правительству у министра здравоохранения Максима Степанов. По его словам, лаборатория работает в обычном режиме. "Я выясню эту информацию. Пока не видел этого сообщения", - сказал Степанов. Как сообщали Українськi Новини, Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки. Тем временем, в Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина