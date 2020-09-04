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04 сентября 2020, пятница, 14:17 1199
Общество 2020-09-04T14:20:11+03:00
Українські Новини
Лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на COVID-19 частных лиц

Лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на COVID-19 частных лиц

Надежда Комендантова
Лаборатория, Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, Тестирование на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как Украина установила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Тестирования не будут проводиться с 7 сентября.

Об этом говорится на странице в Facebook лабораторного центра.

О причинах остановки приема частных лиц лабораторным центром Киева спросили народные депутаты во время часа вопросов к правительству у министра здравоохранения Максима Степанов. По его словам, лаборатория работает в обычном режиме.

"Я выясню эту информацию. Пока не видел этого сообщения", - сказал Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки.

Тем временем, в Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина

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