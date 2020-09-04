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04 сентября 2020, пятница, 14:00 895
Общество 2020-09-04T14:01:48+03:00
Українські Новини
В Киеве количество новых случаев коронавируса стремительно растет

В Киеве количество новых случаев коронавируса стремительно растет

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус в Украине. Фото: Depositphotos
Коронавирус в Украине. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 3 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 319 человек до 14 477, умерших - на 8 до 230.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Ситуация ухудшается. За прошедшие сутки - плюс 319 больных. Умерли 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. И в течение последней недели количество летальных случаев не уменьшается. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477", - сообщил он.

Заболели 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 8 девочек от 4 месяцев до 14 лет, а также 142 мужчины в возрасте от 19 до 81 года и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

Заболели также 17 медиков.

В больницы столицы поступили 59 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 63 человека.

Всего коронавирус преодолели 4 616 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая.

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 723 до 130 951, количество умерших от заболевания увеличилось на 51 человека до 2 761 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 12,1%, новых летальных случаев - снизилось на 5,6%.

Тем временем дефицит врачей в Украине составляет почти 25 тыс. человек.

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