В Украине с коронавирусом за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов

В то время, как Украина установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2 723 случая за сутки, 3 сентября было госпитализировано 532 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки было госпитализировано 532 человека", - сказал он.

Это самое большое количество госпитализированных за день с начала эпидемии.

Среди 2 723 человек, у которых 3 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 161 ребенок и 119 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 8 520 детей и 11 754 медработника.

Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября было госпитализировано 416 больных коронавирусной инфекцией.

Также в Украине с 7 сентября обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина.

Тем временем, 2 сентября был установлен новый "коронавирусный" антирекорд – за сутки умерли 54 человека.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости