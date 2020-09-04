В Украине с коронавирусом за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов

В то время, как Украина установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2 723 случая за сутки, 3 сентября было госпитализировано 532 больных коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "За сутки было госпитализировано 532 человека", - сказал он. Это самое большое количество госпитализированных за день с начала эпидемии. Среди 2 723 человек, у которых 3 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 161 ребенок и 119 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 8 520 детей и 11 754 медработника. Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября было госпитализировано 416 больных коронавирусной инфекцией. Также в Украине с 7 сентября обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина. Тем временем, 2 сентября был установлен новый "коронавирусный" антирекорд – за сутки умерли 54 человека.