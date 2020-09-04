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04 сентября 2020, пятница, 11:30 81
Медицина 2020-09-04T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине с коронавирусом за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов

В Украине с коронавирусом за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов

Надежда Комендантова
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, Заболеваемость коронавирусом
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

В то время, как Украина установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2 723 случая за сутки, 3 сентября было госпитализировано 532 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки было госпитализировано 532 человека", - сказал он.

Это самое большое количество госпитализированных за день с начала эпидемии.

Среди 2 723 человек, у которых 3 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 161 ребенок и 119 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 8 520 детей и 11 754 медработника.

Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября было госпитализировано 416 больных коронавирусной инфекцией.

Также в Украине с 7 сентября обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина

Тем временем, 2 сентября был установлен новый "коронавирусный" антирекорд – за сутки умерли 54 человека.

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