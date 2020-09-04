Рубль в конце рабочей недели немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с четвергом, 3 сентября, снизился на 1 копейку и составляет 3,31 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс продажи рубля в пятницу, повысился на 2 копейки и составляет 3,85 гривны за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 4 сентября: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,31 3,85 Максимальный 3,65 5,00 Минимальный 2,40 3,65 Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 сентября на 1,08 коп. до 27,7941 UAH\/USD, курс покупки повысился на 0,96 коп. до 27,5238 UAH\/USD. Тем временем Национальный банк в очередной раз понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH\/USD. Также финансисты прогнозируют, что к концу 2020 года гривну ждет девальвация. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH\/USD к концу года. Однако глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным. Факторов, которые могли бы усилить инфляцию, просто нет.