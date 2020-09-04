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04 сентября 2020, пятница, 11:00 78
Экономика 2020-09-04T11:01:10+03:00
Українські Новини
Рубль в конце рабочей недели немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 4 сентября

Рубль в конце рабочей недели немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 4 сентября

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В пятницу, 4 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с четвергом, 3 сентября, снизился на 1 копейку и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в пятницу, повысился на 2 копейки и составляет 3,85 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 4 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,31 3,85
Максимальный 3,65 5,00
Минимальный 2,40 3,65

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 сентября на 1,08 коп. до 27,7941 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,96 коп. до 27,5238 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк в очередной раз понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD. 

Также финансисты прогнозируют, что к концу 2020 года гривну ждет девальвация. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

Однако глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным. Факторов, которые могли бы усилить инфляцию, просто нет.

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