Рубль в конце рабочей недели немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с четвергом, 3 сентября, снизился на 1 копейку и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в пятницу, повысился на 2 копейки и составляет 3,85 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 4 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,31 3,85 Максимальный 3,65 5,00 Минимальный 2,40 3,65

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 сентября на 1,08 коп. до 27,7941 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,96 коп. до 27,5238 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк в очередной раз понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD.

Также финансисты прогнозируют, что к концу 2020 года гривну ждет девальвация. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

Однако глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным. Факторов, которые могли бы усилить инфляцию, просто нет.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости