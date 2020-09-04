Доллар и евро подорожали перед выходными. Курс валют на 4 сентября

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 сентября на 1,08 коп. до 27,7941 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,96 коп. до 27,5238 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,18 коп. до 32,3422 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,96 коп. до 32,8881 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,5238 27,7941 32,3422 32,8881 3,31 3,85 Максимальный 27,6500 28,0000 32,5500 33,2000 3,65 5,00 Минимальный 27,2500 27,6900 32,0000 32,6300 2,40 3,65

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в очередной раз понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD.

Также финансисты прогнозируют, что к концу 2020 года гривну ждет девальвация. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

Однако глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным. Факторов, которые могли бы усилить инфляцию, просто нет.

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