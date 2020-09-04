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04 сентября 2020, пятница, 05:05 11
Экономика 2020-09-04T05:05:02+03:00
Українські Новини
Каким будет курс на первые выходные осени. НБУ опубликовал официальные цифры

Каким будет курс на первые выходные осени. НБУ опубликовал официальные цифры

Кира Молчанова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Доллар, Курс НБУ, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк в очередной раз понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD. Таким образом, национальная валюта снова упала в цене.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,7291
1 доллар США 27,6908
1 швейцарский франк 30,3660
10 иен 2,6004
10 российских рублей 3,6830
1 евро 32,7319

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 сентября на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Однако финансисты прогнозируют, что к концу 2020 года гривну ждет девальвация. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

Однако глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным. Факторов, которые могли бы усилить инфляцию, просто нет.

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