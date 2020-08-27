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27 августа 2020, четверг, 05:45 1666
Экономика 2020-08-27T05:45:01+03:00
Українські Новини
В НБУ дали прогноз курса гривны до конца года

В НБУ дали прогноз курса гривны до конца года

Анна Рудык
Курс гривны, НБУ, Курс валют, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью, глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. 

"Курс гривны до конца текущего года будет оставаться близким к нынешним значениям. Положительное сальдо текущего счета подтверждает отсутствие давления фундаментальных факторов на обесценение курса гривны, а соответственно, и на усиление инфляционного давления", - сообщил глава совета. 

Также, по его словам не может не вызывать беспокойства устойчивая тенденция к сокращению прямых инвестиций в реальный сектор украинской экономики. 

Глава совета подчеркнул, что тенденции к снижению инвестиций продолжаются уже 5 лет подряд, и обусловлены рядом причин, включая недостаточный уровень правовой защищенности инвестиций, и заканчивая отсутствием портфеля проектов, которые могут быть интересны внешним и внутренним инвесторам. 

"Правительству совместно с Национальным банком нужно отработать план действий для привлечения инвестиций в реальную экономику с целью обеспечения ее роста и увеличения количества рабочих мест в стране", - заявил Данилишин. 

По его словам, успешные размещения государственных ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках после завершения острой фазы карантинных мероприятий позволили правительству накопить достаточный объем средств в гривне и иностранной валюте для мягкого прохождения периода пиковых долговых выплат в 3-м квартале 2020. 

"Банковская система является и будет оставаться стабильной. Высокие показатели ликвидности и капитализации банков свидетельствуют о значительном потенциале банковской системы в контексте финансовой поддержки экономики. Для активации этого потенциала и возобновления кредитования НБУ вместе с правительством должны обеспечить комплексный пересмотр монетарного инструментария и государственных программ для эффективного направления финансовых ресурсов в реальный сектор", - отметил он. 

При этом Данилишин отметил, что совет НБУ активно работает над разработкой предложений правительства и Национального банка по урегулированию актуальных проблем развития банковской системы и созданием надежного фундамента для ускорения экономического роста. 

Как сообщали Українськi Новини, НБУ на прошлой неделе почти вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

А во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 августа на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

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