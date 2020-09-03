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03 сентября 2020, четверг, 11:05 12
Финансы 2020-09-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
Рубль немного просел. Курс российской нацвалюты на 3 сентября

Рубль немного просел. Курс российской нацвалюты на 3 сентября

Надежда Комендантова
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Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В четверг, 3 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению со средой, 2 сентября, понизился на 2 копейки и составляет 3,32 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в чеверг понизился на 2 копейки и составляет 3,83 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 3 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,32 3,83
Максимальный 3,66 5,00
Минимальный 2,30 3,69

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 сентября на 5,23 коп. до 27,7688 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,12 коп. до 27,4929 UAH/USD.

Также мы писали, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Кроме того, курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

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