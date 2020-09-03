Гривна продолжает дешеветь. На межбанке гривной торговали по 27,69 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в cреду на 4 коп. в четверг снизился на 3 коп. до 27,69 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,68-27,70 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,64-27,65 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,68-27,70 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,63% с 23,74 UAH\/USD до 27,69 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк в очередной раз понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH\/USD. Тем временем, во II квартале 2020 года средняя зарплата у женщин составляет 9740 грн, а мужчин - 12 159 грн, то есть на 20% больше. Таким образом, за время карантина сократился разрыв между "женскими" и "мужскими" зарплатами. По заверениям премьер-министра Дениса Шмыгаля, средние зарплаты в стране к середине 2022 года должны стать на уровне 15 тыс. гривен. Ранее министр финансов Сергей Марченко отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию.