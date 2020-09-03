Гривна продолжает дешеветь. На межбанке гривной торговали по 27,69 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в cреду на 4 коп. в четверг снизился на 3 коп. до 27,69 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,68-27,70 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,64-27,65 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,68-27,70 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,63% с 23,74 UAH/USD до 27,69 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк в очередной раз понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD.

Тем временем, во II квартале 2020 года средняя зарплата у женщин составляет 9740 грн, а мужчин - 12 159 грн, то есть на 20% больше. Таким образом, за время карантина сократился разрыв между "женскими" и "мужскими" зарплатами.

По заверениям премьер-министра Дениса Шмыгаля, средние зарплаты в стране к середине 2022 года должны стать на уровне 15 тыс. гривен.

Ранее министр финансов Сергей Марченко отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости