Во время карантина сократилась разница в зарплатах украинских мужчин и женщин

Во II квартале 2020 года средняя зарплата, которую через 2 года обещают увеличить до 15 тысяч гривен, у женщин составляет 9740 грн, а мужчин - 12 159 грн, то есть на 20% больше. Об этом сообщает Госстат.

При этом согласно данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам.

Данные предыдущих кварталов:

в I квартале 2020 года зарплата женщин была 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн),

в IV квартале 2019 года - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

в III квартале 2019 года - 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн),

во II квартале 2019 года - 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн),

в I квартале 2019 года - 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн).

Кабинет Министров на заседании в среду намерен повысить оклад работникам бюджетных учреждений с сентября в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен.

Ранее министр финансов Сергей Марченко отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию.

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