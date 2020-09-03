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03 сентября 2020, четверг, 19:10 55
Экономика 2020-09-03T20:00:02+03:00
Українські Новини
Во время карантина сократилась разница в зарплатах украинских мужчин и женщин

Во время карантина сократилась разница в зарплатах украинских мужчин и женщин

Ольга Фандорина
Зарплата, Гендерная политика, средняя зарплата, разница зарплат
Деньги
Деньги

Во II квартале 2020 года средняя зарплата, которую через 2 года обещают увеличить до 15 тысяч гривен, у женщин составляет 9740 грн, а мужчин - 12 159 грн, то есть на 20% больше. Об этом сообщает Госстат.

При этом согласно данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам.

Данные предыдущих кварталов:

  • в I квартале 2020 года зарплата женщин была 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн),
  • в IV квартале 2019 года - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).
  • в III квартале 2019 года - 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн),
  • во II квартале 2019 года - 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн),
  • в I квартале 2019 года - 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн).

Кабинет Министров на заседании в среду намерен повысить оклад работникам бюджетных учреждений с сентября в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен.

Ранее министр финансов Сергей Марченко отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию.

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