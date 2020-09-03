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03 сентября 2020, четверг, 17:11 50
Экономика 2020-09-03T18:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ снова ослабил гривну. Каким будет курс в первые выходные осени

НБУ снова ослабил гривну. Каким будет курс в первые выходные осени

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Курс валют
Курс валют

Национальный банк в очередной раз понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD. Таким образом, национальная валюта снова упала в цене.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,7291
1 доллар США 27,6908
1 швейцарский франк 30,3660
10 иен 2,6004
10 российских рублей 3,6830
1 евро 32,7319

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 сентября на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Однако финансисты прогнозируют, что к концу 2020 года гривну ждет девальвация. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

Однако глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным. Факторов, которые могли бы усилить инфляцию, просто нет.

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