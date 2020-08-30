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30 августа 2020, воскресенье, 08:15 13
Экономика 2020-08-30T08:15:01+03:00
Українські Новини
Шмігаль пообещал, что через 2 года средняя зарплата в Украине станет 15 тысяч гривен

Шмігаль пообещал, что через 2 года средняя зарплата в Украине станет 15 тысяч гривен

Ольга Фандорина
Зарплата, Зарплаты, средняя зарплата, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

ПокаПрезидент в подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 4 723 гривен в месяц до 5 000 гривен с сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться и в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысяч гривен. Об этом в субботу, 29 августа, премьер написал на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен", - написал на своей странице премьер.

Также, он подчеркнул, что промышленность в июле продолжила демонстрировать рост на +1,4% против июня этого года.

"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", - написал Шмыгаль.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр финансов Сергей Марченко отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию.

Кабинет Министров на заседании в среду намерен повысить оклад работникам бюджетных учреждений с сентября в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен.

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