Гривна продолжает снижаться в цене. Курс нацвалюты на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 8 коп. в среду снизился на 4 коп. до 27,66 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,57-27,60 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,63-27,64 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,64-27,67 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,51% с 23,74 UAH/USD до 27,66 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 1 сентября на 3,80 коп. до 27,7097 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,59 коп. до 27,4350 UAH/USD.

Ранее сообщалоь о том, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

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