Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

В то время, как пожар в Харьковской области полностью уничтожил одно село, спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южной части, восточных, центральных и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.



"По данным Укргидрометцентра, 3-4 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем.



Как сообщали Українські Новини, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на четверг. Жарче всего будет на юге, в центральных и восточных областях. Температура воздуха поднимется до +36 градусов.



Кроме того, синоптик дал прогноз погоды на всю осень. Осень в Украине в 2020 году будет дождливой и холодной, а первый снег и морозы следует ждать уже в октябре.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.



Тем временем в первый день осени в Киеве установлен температурный рекорд. Ночь на 1 сентября в столице оказалась самой теплой за 140 лет.

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