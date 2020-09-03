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03 сентября 2020, четверг, 08:23 245
Силовые структуры 2020-09-03T08:24:24+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Валерия Драгомирова
Пожароопасность, ГосЧС, Пожарная опасность, Чрезвычайная пожарная опасность
Пожар. Фото: Валерия Назаренко
Пожар. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как пожар в Харьковской области полностью уничтожил одно село, спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южной части, восточных, центральных и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 

"По данным Укргидрометцентра, 3-4 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. 

Как сообщали Українські Новини, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на четверг. Жарче всего будет на юге, в центральных и восточных областях. Температура воздуха поднимется до +36 градусов. 

Кроме того, синоптик дал прогноз погоды на всю осень. Осень в Украине в 2020 году будет дождливой и холодной, а первый снег и морозы следует ждать уже в октябре.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень

Тем временем в первый день осени в Киеве установлен температурный рекорд. Ночь на 1 сентября в столице оказалась самой теплой за 140 лет. 

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