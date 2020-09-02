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  • Очень дождливая с морозами и первым снегом в октябре. Синоптик дал прогноз погоды на всю осень
02 сентября 2020, среда, 06:00 1050
Lifestyle 2020-09-02T06:00:02+03:00
Українські Новини
Очень дождливая с морозами и первым снегом в октябре. Синоптик дал прогноз погоды на всю осень

Очень дождливая с морозами и первым снегом в октябре. Синоптик дал прогноз погоды на всю осень

Валерия Драгомирова
Мороз, Снег, Дожди, первый снег, погода осенью, погода осенью-2020
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Несмотря на то, что в ближайшее время осеннего похолодания (ниже 14 градусов тепла) не будет, осень в Украине в 2020 году будет дождливой и холодной, а первый снег и морозы следует ждать уже в октябре. 

Об этом народный синоптик Леонид Горбань рассказал ТСН.ua

Горбань сообщил, что первый месяц осени будет очень дождливым, в октябре температура будет опускаться ниже 0°, а ноябрь ожидается более-менее теплым.

"В сентябре будет очень много осадков. В Украине как-то был год, когда из-за дождей не могли посеять озимые, потому что на полях было настоящее болото. Так вот, этот год именно такой. Также в сентябре только в первую неделю будет тепло, а затем похолодает и весь месяц температура постоянно будет колебаться, а уже в октябре следует ждать первые снег и морозы. Одним словом, были у нас сентябри и теплые, а этот будет холодным и осень будет вообще холодной и дождевой", — прогнозирует синоптик.

По расчетам Горбаня, температура в начале осени на юге и востоке страны еще будет держаться днем на уровне 25-27°, ночью 17-19°, на севере же уже будет прохладнее — 20-24° днем и 14-12° ночью.

А уже во второй половине сентября днем температура в Украине не будет подниматься выше 20°, а ночью будет опускаться в самые холодные периоды даже до 4-2° на севере и 8-9° на юге страны. Но будут в сентябре и теплые дни — в середине месяца и 22-23 сентября. Тогда температура днем снова будет подниматься выше 20° и на юге будет достигать 22-24°, на востоке — 22°, на севере — 21°.

Температура на севере и в центре Украины в начале и в середине октября будет колебаться от самой низкой ночью в 4-5° к самой высокой днем в 16-17°, на юге страны до 18°. Однако во второй половине месяца и в конце температура на большей части территории, кроме юга, опустится до -2-4° мороза, в эти периоды также будет идти снег и дождь.

Ноябрь, по прогнозам народного синоптика, будет преимущественно теплым с незначительными морозами и осадками в виде снега и дождя. А вот зима, по словам Горбаня, будет умеренная, без очень сильных морозов.

Напомним, ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень

Кроме того, синоптики прогнозируют погодные экстримы осенью-2020

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