подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 сентября 2020, среда, 21:00 16 Карта
Общество 2020-09-02T21:00:01+03:00
Українські Новини
Холод до +6 с грозами на западе, жара +36 на юге: прогноз погоды на четверг

Холод до +6 с грозами на западе, жара +36 на юге: прогноз погоды на четверг

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода на юге
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как осень в Киеве началась с температурного рекорда, 3 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +30…+35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +31…+36 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +31…+36 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

2 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Погода в Украине 3 сентября от Укргидрометцентра.Погода в Украине 3 сентября от Укргидрометцентра.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Также Наталка Диденко рассказала о погоде в Украине до конца недели. 

Больше новостей о: Погода Прогноз погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода на юге

Аномально жарко, но с грозами: синоптик рассказала...
Аномальная жара с нюансами: синоптик дала прогноз ...
В первый день осени ударит адская жара, а местами ...
Аномальная жара в Украине. Спасатели предупредили ...
Рада запретила продажу объектов большой приватизации до конца карантина
ПФУ начал финансировать пенсии за сентябрь: какую сумму направили на выплаты
Новости
В округе №208 Черниговской области на выборы депутата Рады хотят потратить почти 3 млн гривен 20:35
ПФУ начал финансировать пенсии за сентябрь: какую сумму направили на выплаты 20:34 Инфографика
Пожар в Харьковской области тушат при помощи авиации 20:20
В Голосеевском районе Киева произошла авария на трубопроводе. В каких домах отсутствует вода 20:03
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС
В Луганской области горит трава. Из-за сильного ветра огонь угрожает перекинуться на жилые дома 19:52
больше новостей
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад 05:45
больше новостей
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
Полицейский направил пистолет на женщин с детьми. Скриншот видео
В Сумской области полицейский направил пистолет на женщин с детьми из-за посещения магазина без масок 15:30
Лерос назвал Зеленского "ларечным решалой" 19:00
больше новостей
Пожар в Харьковской области тушат при помощи авиации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok