Холод до +6 с грозами на западе, жара +36 на юге: прогноз погоды на четверг

В то время, как осень в Киеве началась с температурного рекорда, 3 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +11…+16 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +30…+35 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +31…+36 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +31…+36 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +26…+31 градус. В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов. 2 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус. Погода в Украине 3 сентября от Укргидрометцентра. Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще. Также Наталка Диденко рассказала о погоде в Украине до конца недели.