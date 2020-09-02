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02 сентября 2020, среда, 22:28 56
Происшествия 2020-09-02T22:31:08+03:00
Українські Новини
Пожар в Харьковской области полностью уничтожил одно село

Пожар в Харьковской области полностью уничтожил одно село

Кира Молчанова
Пожар, Харьковская область, Село, Пожар в Харьковской области
Пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Пожар в Харьковской области охватил большую территорию и сейчас составляет около 500 га. При этом уже полностью сгорело одно село.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер в Facebook.

"К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания", — написал Кучер.

По его словам, есть три основных очага возгорания, один из которых удалось потушить.

Глава ОГА отметил, что для эвакуации людей подготовили транспорт и социальные пакеты с постельным бельем, едой, подушками и одеялами. Пострадавших обеспечивают жильем.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим сегодня в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Возгорание сухой травы, камыша и лесной подстилки произошло в Станично-Луганском районе на площади 80 га.

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