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01 сентября 2020, вторник, 21:45 738
Общество 2020-09-01T21:45:04+03:00
Українські Новини
В первый день осени в Киеве установлен температурный рекорд

В первый день осени в Киеве установлен температурный рекорд

Валерия Драгомирова
Киев, 1 сентября, Температурный рекорд
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

Ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже 21,9 °С.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. 

Предыдущее рекордное значение 2004 года +18,9 °С превышено аж на 3,0 °С.

Также климатологи подвели погодные итоги августа. 

По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4 °С, что на 2,8 °С выше климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +11,0 °С, а жарче всего - 20 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,1 °С и оказалась самой высокой за нынешнее лето. В августе было 9 дней с температурой выше 30 °С.

Осадков в столице на проспекте Науки выпало лишь 31 мм, что составило 45% климатической нормы.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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