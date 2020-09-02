В центре Киева вспыхнул пожар в башне недостроенного жилого комплекса Taryan Towers

В среду, 2 сентября в одной из башен недостроенного жилого комплекса Taryan Towers, который находится на Печерске, вспышул пожар, в то время, как возгорание сухой травы, камыша и лесной подстилки произошло в Станично-Луганском районе на площади 80 га.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Загорелась одна из башен комплекса, в частности огонь вспыхнул на 24-25 этажах высотки.

Отмечается, что сложности ликвидации пожара высокая. Спасатели не могут работать в полную силу из-за припаркованных рядом автомобилей.

Причины и масштабы пожара пока неизвестны.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 2 сентября, в Харьковской области лесной пожар перекинулся на село.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим сегодня в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Ранее сообщалось о том, что 17 августа в Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе. Из окон валил черный дым.

Также 19 августа в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме.

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