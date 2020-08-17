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17 августа 2020, понедельник, 11:19 191
Происшествия 2020-08-17T11:30:05+03:00
Українські Новини
В Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе. Из окон вали черный дым

В Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе. Из окон вали черный дым

Кира Молчанова
Киев, Пожар, многоэтажка, Дарницкий район, Пожар в многоэтажке
Пожар на улице Бориспольская. Фото: Киев Оперативный
Пожар на улице Бориспольская. Фото: Киев Оперативный

В Дарницком районе Киева в многоэтажном здании вспыхнул сильный пожар – очевидцы сообщают о черном дыме, который валит из окон. Такое же возгорание уже случалось в многоэтажном доме в ЖК "Спивоче".

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на Facebook.

"Серьезный пожар на улице Бориспольской, 4 на девятом этаже", – рассказали в сообществе.

На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информации о потерпевших и причины возгорания пока что нет. Данные устанавливаются.

Очевидцы сфотографировали горящий дом. Из окон на девятом этаже валит черный дым. Под домом стоит пожарная машина.

Пожар на улице Бориспольская. Приехала пожарная машина. Фото: Киев ОперативныйПожар на улице Бориспольская. Приехала пожарная машина. Фото: Киев Оперативный

Пожар на улице Бориспольская. Из окна идет дым. Фото: Киев ОперативныйПожар на улице Бориспольская. Из окна идет дым. Фото: Киев Оперативный

Как сообщали Українські Новини, автомобиль Tesla Model S сгорел в Днепровском районе в Киеве, а некоторые СМИ узнали в правоохранительных огранах, что владелец авто – экс глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Журналист программы "Схемы:коррупция в деталях" Михаил Ткач заявляет о поджоге в ночь на 17 августа автомобиля редакции.

В Печерском районе Киева 10 мая произошел пожар в многоквартирном доме по ул. Драгомирова, 17. Там горела баня. Жители здания самостоятельно успели выйти на улицу.

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