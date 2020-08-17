В Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе. Из окон вали черный дым

В Дарницком районе Киева в многоэтажном здании вспыхнул сильный пожар – очевидцы сообщают о черном дыме, который валит из окон. Такое же возгорание уже случалось в многоэтажном доме в ЖК "Спивоче".

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на Facebook.

"Серьезный пожар на улице Бориспольской, 4 на девятом этаже", – рассказали в сообществе.

На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информации о потерпевших и причины возгорания пока что нет. Данные устанавливаются.

Очевидцы сфотографировали горящий дом. Из окон на девятом этаже валит черный дым. Под домом стоит пожарная машина.

Пожар на улице Бориспольская. Приехала пожарная машина. Фото: Киев Оперативный

Пожар на улице Бориспольская. Из окна идет дым. Фото: Киев Оперативный

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