В центре Киева загорелась жилая многоэтажка. Пожар локализовали

В среду, 19 августа, в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме, в то время, как 17 августа в столице загорелась многоэтажка в Дарницком районе. По состоянию на 20:30 пожар локализовали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС)

"В ДСНС поступила информация, что Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на чердак", - говорится в нем.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 37 чел. о/с и 9 ед. техники ДСНС.

Тушение пожара в Киеве на Печерске. Фото: ГосЧС

Пожар на Печерске. Фото: ГосЧС

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