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19 августа 2020, среда, 20:34 197
Происшествия 2020-08-19T20:34:40+03:00
Українські Новини
В центре Киева загорелась жилая многоэтажка. Пожар локализовали

В центре Киева загорелась жилая многоэтажка. Пожар локализовали

Елена Новикова
Пожар, Пожар в Киеве, Пожар на Печерске, Пожар в многоэтажке

В среду, 19 августа, в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме, в то время, как 17 августа в столице загорелась многоэтажка в Дарницком районе. По состоянию на 20:30 пожар локализовали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС)

"В ДСНС поступила информация, что Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на чердак", - говорится в нем.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 37 чел. о/с и 9 ед. техники ДСНС.

Тушение пожара в Киеве на Печерске. Фото: ГосЧСТушение пожара в Киеве на Печерске. Фото: ГосЧС

Пожар на Печерске. Фото: ГосЧСПожар на Печерске. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, автомобиль Tesla Model S сгорел в Днепровском районе в Киеве, а некоторые СМИ узнали в правоохранительных огранах, что владелец авто – экс глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Журналист программы "Схемы:коррупция в деталях" Михаил Ткач заявляет о поджоге в ночь на 17 августа автомобиля редакции.

В Печерском районе Киева 10 мая произошел пожар в многоквартирном доме по ул. Драгомирова, 17. Там горела баня. Жители здания самостоятельно успели выйти на улицу.

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