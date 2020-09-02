В Харьковской области лесной пожар перекинулся на село

Лесной пожар произошел на площади 80 га в Харьковской области, куда недавно приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"2 сентября в 12:55 на номер "101" поступило сообщение о пожаре хвойного леса Двуречанского лесничества Купянского лесхоза на окраине с. Горобовка Двуречанского района Харьковской области", - сказано в нем.

Отмечается, что к месту происшествия были направлены подразделения службы спасения из пгт. Двухлетняя и города Купянска.

На момент прибытия спасателей было установлено, что горит хвойный лес на площади около 80 га.

Из-за порывов ветра пламя начало опрокидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобовка, граничащей с лесом.

К месту происшествия были направлены еще 10 отделений службы спасения из города Харькова и других районных подразделений области.

Кроме того, для ликвидации пожара было задействовано пожарный поезд.

На данный момент продолжается ликвидация пожара.

От Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава.

Также задействовано пожарный поезд и 5 единиц техники лесхоза.

Пожар в Харьковской области начинался в лесу. Фото: ГСЧС

Пожар в Харьковской области. Горит дом. Фото: ГСЧС

На место пожара приехали спасатели. Фото: ГСЧС

Вокруг все в дыму. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українськi Новини, возгорание сухой травы, камыша и лесной подстилки произошло на площади 80 га в Станично-Луганском районе Луганской области.

Кроме того, в том же района из-за пожара взорвался снаряд. Был травмирован спасатель, но его жизни ничто не угрожает.

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