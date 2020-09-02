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02 сентября 2020, среда, 10:21 19 Инфографика
Общество 2020-09-02T10:21:21+03:00
Українські Новини
В Украине новые "коронавирусные" антирекорды: 2495 новых случаев и 51 смерть за сутки

В Украине новые "коронавирусные" антирекорды: 2495 новых случаев и 51 смерть за сутки

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

В то время, как ученые предостерегают, что с началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19, 1 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 495 до 125 798, количество умерших от заболевания - увеличилось на 51 человека до 2 656 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев выросло на 19,5%, новых летальных случаев - на 6,25%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 2 сентября в Украине зарегистрированы 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 656 летальных, 58 817 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 495 новых случаев заболевания, выздоровели 1 015 человек, умер 51 человек.

Таким образом, 1 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 495 против 1 015.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 2 сентября составило 64 325 человек, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (14 907), в Киеве (13 878) и Черновицкой области (10 487).

В Харьковской области зафиксировано 9 640 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 9 522 случая, в Ривненской – 9 396, в Закарпатской - 7 697, в Одесской – 7 697, в Тернопольской - 6 395, в Киевской - 5 842, в Волынской - 5 589, в Винницкой - 4 109, в Житомирской - 3 442, в Хмельницкой - 2 630, в Днепропетровской - 2 454 случая.

1 990 случаев выявлено в Черниговской области, 1 657 случаев - в Запорожской, 1 642 случая - в Черкасской, 1 571 случай - в Сумской, 1 505 случаев - в Донецкой, 1 320 случая - в Николаевской, 832 случая - в Полтавской, 826 случаев - в Кировоградской, 424 случая - в Херсонской и 346 случаев - в Луганской области.

Коронавирус в Украине на 2 сентября. Коронавирус в Украине на 2 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 31 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 088 до 123 303, количество умерших от заболевания - увеличилось на 48 человек до 2 605.

Тем временем, в Украине 175-й день карантина: какие ограничения действуют.

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