Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы

В то время, как в Украине в течение семи лет будут расти требования по стажу для выхода на пенсию, среди актуальных вопросов в пенсионном обеспечении является понятие страхового стажа и как его вычислить. В то же время, существует возможность, не находясь в трудовых отношениях, заработать себе страховой стаж.

Об этом пишет издание Днепр Вечерний со ссылкой на начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области Юрия Козака.

По го словам, до 1 января 2004 года, стаж измерялся время работы и это был "трудовой стаж". После указанной даты для расчета пенсии важно период уплаты страховых взносов. Итак, "страховой стаж" - это период, в течение которого человек подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса. Исчисляется в месяцах, и тот месяц (или месяца), за который взносы в Пенсионный фонд не уплачены, не включается в страховой стаж.

Поэтому, понятно, что человек, который не работает (или работает неофициально) и не платит взносы, - не приобретает страхового стажа. И за этот период в персональной учетной карточке в системе персонифицированного учета данные для исчисления пенсии будут отсутствовать. Помните, что формула расчета пенсий устанавливает прямую зависимость размера пенсий от страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

В то же время, существует возможность, не находясь в трудовых отношениях, заработать себе страховой стаж. Можно принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Давайте подробно разберемся кто имеет право заключать договор на добровольное участие в такой системе, к которым служб обращаться для заключения соответствующего договора, сколько платить, чтобы Пенсионным фондом страховой стаж был засчитан.

В соответствии со статьей 12 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" лица, достигшие 16-летнего возраста и не относятся к кругу лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, в том числе лица, обучающимся в высших учебных заведениях по дневной форме обучения, а также в аспирантуре и докторантуре, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или работающие на территории Украины, граждане Украины, постоянно проживающие или работающие за пределами Украины, если иное не установлено международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, имеют право на добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Указанные лица могут принимать добровольное участие в солидарной системе или в накопительной системе пенсионного страхования, или одновременно в обеих системах в соответствии с заключенным договором о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования (далее - договор о добровольном участии) в соответствии с Законом Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование ". Для добровольного участия необходимо обращаться в налоговые органы по месту своего жительства и подать заявление по установленной форме, копии справки о присвоении идентификационного номера; трудовой книжки (при наличии); документа, удостоверяющего личность.

С лицом, подавшим заявление, органом Государственной налоговой службы Украины в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления, заключается Договор о добровольном участии по типовой форме на срок не менее одного года с обязательной уплатой единого взноса в сумме, что в расчете на месяц должен быть не менее минимального страхового взноса. Минимальный страховой взнос с 1 января 2020 составляет 1 039,06 грн (из расчета минимальной заработной платы 4 723,00 грн и размера единого взноса 22%).

Платить возможно и большую сумму, но она не должна превышать максимальную величину единого взноса, то есть, платить нужно не более 15 585,90 грн в месяц (из расчета 70 845,0 грн х 22% в месяц с января 2020 года).

Договором о добровольном участии может быть предусмотрена одноразовая уплата единого взноса за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2010 года). Сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц такого периода не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженный на коэффициент 2, и больше суммы единого взноса, исчисленного исходя из максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной на дату заключения договора. Размер минимального страхового взноса за месяц при одноразовой уплате составляет 2 078,12 грн (4 723,00 грн х 22% х 2). Одноразовая уплата единого взноса за предыдущие периоды может быть осуществлена ​​по отдельному договору.

Органы Пенсионного фонда определяют для человека период, который не учтен для исчисления пенсии, но отдельный договор заключается с налоговыми органами, к ним осуществляется уплата взносов, подается отчетность. Данная информация учитывается в карточке застрахованного лица и тогда орган Пенсионного фонда назначает пенсию с учетом уплаты.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине. Коллаж: Обозреватель

Ранее Українські Новини писали, что пенсии повысят 1,5 миллионам украинцев уже с 1 сентября. Также в Минсоцполитики рассказали, что в Украине размер пенсии зависит от двух элементов - страхового стажа (отчисления взносов в Пенсионный фонд) и уровня заработной платы.

Также граждане Украины, у которых возникли проблемы с Пенсионным фондом из-за неправильно оформленных трудовых книжек, могут подтвердить свой трудовой стаж через суд.

Тем временем, в Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж.

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