Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой

В то время, как некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий, граждане Украины, у которых возникли проблемы с Пенсионным фондом из-за неправильно оформленных трудовых книжек, могут подтвердить свой трудовой стаж через суд.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” советник министра социальной политики Николай Шамбир.

“Если пенсионный возраст, надо обращаться в Пенсионный фонд. Если нет первого предприятия, которое выдавало трудовую книжку, возможно, следующие предприятия являются работающими, где она работала, чтобы тот стаж подтвердить. Этот стаж подтвердить в таком случае лучше всего будет через суд”, - пояснил министр в ответ на соответствующий вопрос от зрителей.

По словам чиновника, Минсоцполитики с Пенсионным фондом работает над тем, чтобы урегулировать эту проблему:

“Сейчас мы рассматриваем с Пенсионным фондом вопрос создания комиссий, на которые можно будет подавать документы из архивов, подтверждающие страховой стаж - приказы, справки, документы, подтверждающие, что человек там работал. В случае, когда это даже не подтверждается – то свидетельские показания”, - рассказал он.

Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию после реформы.

Тем временем, как пишет Юридический портал, трудовой (пенсионный, страховой) стаж является важнейшим фактором при назначении пенсии. От его размера зависит право человека на тот или иной вид пенсии, а также сумма пенсионных выплат. Основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, т.е. до вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", является трудовая книжка. С 01.01.2004 стаж для выхода на пенсию называется страховым и его подтверждение осуществляется по данным персонифицированного учета – данным, хранящимся в Пенсионном фонде.

Как доказать наличие стажа без трудовой книжки?

При отсутствии у человека трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в ней отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные (неточные) данные о периодах работы, стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями. Если письменные доказательства трудовой деятельности не сохранились, подтверждение стажа производится органами Пенсионного фонда на основании свидетельских показаний (Постановление КМУ "Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней").

Какие документы могут служить доказательством трудового стажа?

Документальными подтверждениями наличия у лица необходимого пенсионного стажа являются:

справки предприятия

выписки из приказов

лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты

удостоверения и характеристики с места работы

трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении

другие документы, содержащие сведения о периодах работы

При отсутствии вышеуказанных документов в качестве доказательства рабочего стажа принимаются членские билеты профсоюзов. При этом подтверждаются только те периоды работы, за которые есть отметки про уплату членских взносов.

Особенности подтверждение стажа показаниями свидетелей

При отсутствии документов стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний двух и более свидетелей, которые бы знали заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, учреждении, организации. Свидетельские показания применяются при невозможности получения документального подтверждения пенсионного стажа в связи с:

военными действиями, авариями, катастрофами

стихийными бедствиями и другим чрезвычайными ситуациями

ликвидацией предприятия, учреждения, организации

отсутствием архивных данных по другим причинам

Как частному предпринимателю подтвердить стаж?

Основным местом работы физического лица-предпринимателя является осуществляемая им предпринимательская деятельность. Однако, из-за отсутствия нормативного акта, регулирующего порядок осуществления записей в трудовой книжке предпринимателя, она не сможет использоваться в качестве подтверждения стажа.

Документом, подтверждающим ведение бизнеса, основанного на частной собственности (за период до 1 мая 1993 года) является справка из Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов. Период осуществления физлицом предпринимательской деятельности (кроме предпринимателей на упрощенной системе налогообложения), с 1 июля 2000 года подтверждается справкой из базы данных реестра застрахованных лиц по информации отдела персонифицированного учета. Трудовой стаж предпринимателей на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2004 подтверждается:

специальным торговым патентом

справкой об уплате страховых взносов

свидетельством об уплате единого налога (ЕН)

патентом об уплате фиксированного размера подоходного налога

С 01.01.2004 предпринимательская деятельность зачисляется в трудовой стаж на основании справки из базы данных реестра застрахованных лиц по информации отдела персонифицированного учета.

Как зачислить воинскую службу в пенсионный стаж?

В соответствии со статьей 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" время пребывания граждан Украины на военной службе засчитывается в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы. Для подтверждения воинской службы, а также службы в гражданской обороне, Госспецсвязи, органах госбезопасности, разведывательных органах принимаются:

военные билеты

справки архивных и военно-лечебных учреждений

справки военных комиссариатов, воинских частей и учреждений системы Минобороны, МВД, МЧС, Мининфраструктуры, СБУ, Службы внешней разведки, ДПС, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, ГПтС, ДСНС

Военная служба в составе действующей армии в период боевых действий, в том числе при выполнении интернационального долга, засчитывается в трудовой стаж на основании справок военных комиссариатов, выдаваемых в порядке, определяемом Минобороны. Для подтверждения службы в органах внутренних дел, Нацполиции принимаются справки, выдаваемые согласно порядку МВД.

Подтверждение периода временной нетрудоспособности

Согласно пункта 9 Постановления Кабинета Министров Украины № 637 от 12.08.1993 года "Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней" продолжительность периода временной нетрудоспособности, начавшейся во время работы, устанавливается на основании справок, выданных по месту службы.

Чем подтверждается период учебы при расчёте пенсионного стажа?

Период получения образования также может быть учтен при подсчете страхового стажа при назначении пенсии. В качестве подтверждения срока обучения в ВУЗах, профтехучилищах, заведениях повышения квалификации и переподготовки, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре принимаются:

дипломы, свидетельства

справки и удостоверения

сохранившиеся архивные данные

Как подтвердить и включить в стаж период творческой деятельности?

Документальным подтверждением времени творческой деятельности членов творческих союзов и других творческих работников, не являющихся членами творческих союзов, являются справки об уплате страховых взносов в ПФ. Стаж творческой деятельности, полученный до 1 апреля 1992 года членами Союза писателей, Союза художников, Союза композиторов, Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей, а также других творческих работников, не являющихся членами творческих союзов Украины, но объединенных профкомитетами, подтверждается справками или выписками из постановлений секретариатов правлений творческих союзов об установлении творческого стажа.

Уход за инвалидом или престарелым пенсионером

Продолжительность ухода за инвалидом 1-ой группы, ребенком-инвалидом (до 16 лет), а также больным или престарелым пенсионером, который по заключению врачей требует постоянного ухода, устанавливается на основании:

акта обследования фактических условий ухода, который составляется органами Пенсионного фонда на основании сведений жилищно-эксплуатационных организаций по месту жительства, опроса лиц, за которыми осуществляется уход, и их соседей

документов, которые подтверждают инвалидность (выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии, медицинские заключения, пенсионное удостоверение, удостоверение получателя помощи или справка органов соцзащиты, ПФ и т.д.)

документов, удостоверяющих возраст (свидетельство о рождении, паспорт, справка жилищно-эксплуатационных или других организаций по месту прописки)

Документальное подтверждение периода ухода за детьми для увеличения пенсионного стажа

Процедура увеличения пенсионного стажа за счет включения в него периода по уходу за малолетним ребенком основана на наличии у неработающей матери подтверждающих документов:

свидетельство о рождении ребенка или паспорт

свидетельство о смерти (если ребенок умер)

документ о том, что до достижения ребенком 3 лет мать не работала (выписка из трудовой книжки, сведения об отсутствии предпринимательской деятельности, справка из ПФ)

Страховой стаж при расчете пенсии может быть увеличен за счет добавления срока по уходу за ребенком, пострадавшим в следствии Чернобыльской катастрофы до достижения им 12-летнего возраста.

Основанием для добавления этого промежутка времени в трудовой стаж является:

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт (св-во о смерти)

удостоверение ребенка, пострадавшего вследствие аварии на ЧАЭС

документ о том, что до достижения ребенком 12 лет один из родителей не работал

заявление о том, что никто из родителей не воспользовался "чернобыльской" льготой по пункту 13 статьи 30 ЗУ "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы"

Трудовой стаж осужденных за время отбывания наказания

Срок содержания под стражей, период отбывания наказания в местах лишения свободы и время пребывания на принудительном лечении подтверждается справками МВД и засчитывается в пенсионный (страховой) стаж при наличии:

документов о реабилитации

справки суда о принятии оправдательного приговора

справки суда, прокуратуры, досудебного следствия о закрытии уголовного производства

Работа заключенных подтверждается справкой МВД и справкой об уплате страховых взносов в ПФ.

Подтверждение стажа работы для жен офицеров

В соответствии с законодательством Украины период проживания жен офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих-сверхсрочников с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, может быть включен в страховой стаж при оформлении пенсии. Основанием для этого служат справки, выданные командирами воинских частей, военно-учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций в порядке, определяемом Минобороны.

Как подтвердить стаж лицам, работающим за границей?

Стаж работы граждан Украины за рубежом подтверждается документами, легализованными в соответствии с законодательством. Исключение составляет работа на территории бывшего СССР и государств, с которыми у Советского Союза были заключены соглашения о социальном обеспечении, до заключения соответствующих двусторонних соглашений с Украиной.

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