Отримати стаж для пенсії можна не працюючи: в ПФУ роз'яснили, як накопичити відсутні роки

той час, як в українцям протягом семи років будуть збільшувтаи вимоги щодо стажу для виходу на пенсію . Серед актуальних питань в пенсійному забезпеченні є поняття страхового стажу і як його обчислити у Крім того, існує можливість заробити собі страховий стаж , не перебуваючи в трудових відносинах.

Про це пише видання "Днепр Вечерний" з посиланням на начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрія Козака.

За його словами, до 1 січня 2004 року, стаж вимірювався час роботи і це був "трудовий стаж". Після зазначеної дати для розрахунку пенсії важливо період сплати страхових внесків. Отже, "страховий стаж" - це період, протягом якого людина підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Обчислюється в місяцях, і той місяць (або місяці), за який внески до Пенсійного фонду не сплачено, не включається до страхового стажу.

Тому, зрозуміло, що людина, яка не працює (або працює неофіційно) і не платить внески, - не набуває страхового стажу. І за цей період в персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку дані для обчислення пенсії будуть відсутні. Пам'ятайте, що формула розрахунку пенсій встановлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Водночас, існує можливість, не перебуваючи в трудових відносинах, заробити собі страховий стаж. Можна взяти добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, в тому числі особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі і докторантурі, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ". Для добровільної участі необхідно звертатися до податкових органів за місцем свого проживання і подати заяву за встановленою формою, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; трудової книжки (за наявності); документа, що посвідчує особу.

З особою, яка подала заяву, органом Державної податкової служби України в термін не пізніше 30 календарних днів з дня отримання заяви, укладається Договір про добровільну участь за типовою формою на термін не щонайменше один рік з обов'язковою сплатою єдиного внеску в сумі, що в розрахунку на місяць повинен бути не менше мінімального страхового внеску. Мінімальний страховий внесок з 1 січня 2020 становить 1 039,06 грн (з розрахунку мінімальної заробітної плати 4 723,00 грн і розміру єдиного внеску 22%).

Платити можливо і більшу суму, але вона не має перевищувати максимальну величину єдиного внеску, тобто, платити потрібно не більше ніж 15 585,90 грн на місяць (з розрахунку 70 845,0 грн х 22% в місяць з січня 2020 року).

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою ніж мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2, і більше ніж сума єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору. Розмір мінімального страхового внеску за місяць при одноразової сплати становить 2 078,12 грн (4 723,00 грн х 22% х 2). Одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди може бути здійснена за окремим договором.

Органи Пенсійного фонду визначають для людини період, що не врахований для обчислення пенсії, але окремий договір укладається з податковими органами, до них здійснюється сплата внесків, подається звітність. Ця інформація враховується в картці застрахованої особи і тоді орган Пенсійного фонду призначає пенсію з урахуванням сплати.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію в Україні. Колаж: Обозреватель

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