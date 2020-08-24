Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат

В то время, как пенсии повысят 1,5 миллионам украинцев уже с 1 сентября, в Минсоцполитики рассказали, что в Украине размер пенсии зависит от двух элементов - страхового стажа (отчисления взносов в Пенсионный фонд) и уровня заработной платы.

Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире "Украина 24".

"Минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию - 15 лет. Реформа, которая была в 2017 году, привязала пенсионный возраст к страховому стажу. Это вполне логично, что при 35 годах страхового стажа и 15-ти не должна быть одинаковая пенсия", - объяснил он.

На данный момент в электронном виде Пенсионный фонд имеет данные о стаже и заработной плате человека, начиная с 2000 года.

"При расчете пенсии берется зарплата человека за весь период с 2000 года. К ней можно приложить отдельные 5 лет до 2000 года, если в этот период была высокая зарплата. Она может повлиять на итоговую сумму. Для этого в Пенсионный фонд нужно подать документы об уровне зарплаты за эти 5 лет. То есть таким образом мы учитываем весь период трудовой деятельности", - рассказал советник министра.

Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию после реформы.

При этом могут быть такие ситуации, что у людей и при 35 годах страхового стажа, и при 15-ти могут быть идентичные пенсии. Если же человек официально нигде не работал или у него менее 15 лет страхового стажа, то он при достижении 65 лет имеет право на пособие.

"На сегодняшний день у нас нет понятия "социальная пенсия". И люди, которые не имеют необходимого страхового стажа, обеспечиваются не пенсией, а государственной помощью. Ее выплачивает уже не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения. И такая помощь предоставляется при достижении 65 лет - и для мужчин, и для женщин. Сумма этого пособия - не менее прожиточного минимума. С 1 июля - это 1 712 грн", - рассказал представитель Минсоцполитики.

По его словам "пенсия - это отложенная часть заработной платы". Таким образом, если человек официально не работал, не делал отчисления в Пенсионный фонд, это время не учитывается в страховой стаж.

"Например, в 90-е годы многие официально не работали. Но мы учитываем всю трудовую деятельность, и те годы могут и не повлиять в итоге на размер пенсии. 15 лет страхового стажа как раз и были установлены для того, чтобы определить право на пенсию при этом факторе", - заключил он.

Ранее Українські Новини писали, что некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий, а граждане Украины, у которых возникли проблемы с Пенсионным фондом из-за неправильно оформленных трудовых книжек, могут подтвердить свой трудовой стаж через суд.

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