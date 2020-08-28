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28 августа 2020, пятница, 05:10 751 Инфографика
Общество 2020-08-28T05:10:01+03:00
Українські Новини
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж

В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж

Надежда Комендантова
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пенсионная реформа, пенсии. Фото:forbes.net.ua
пенсионная реформа, пенсии. Фото:forbes.net.ua

В то время, как некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий, в Минсоцполитики разъяснили, как рассчитывается страховой стаж для женщин, которые были в отпуске по уходу за ребенком, и для некоторых других категорий населения.

Об этом советник министра соцполитики Николай Шамбир рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Уход за ребенком до трех лет включается в страховой стаж, и за этот период осуществляется уплата взносов из госбюджета.

Что касается непосредственно декретного отпуска, это уход за детьми дородовой и послеродовой, и за этот период тоже делаются отчисления работодателем, поэтому этот период также входит в страховой стаж. Уход за ребенком с инвалидностью также входит в страховой стаж", — сказал он.

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Более подробно о стаже за "детские" периодны расписано на сайте Пенсионного фонда. В частности, юридически различают два разных отпуска. Первый - это отпуск по беременности и родам, который начинается за 70 дней до родов и заканчивается, как правило, через 56 дней после родов. С 1 января 2004 года в мае 2013 женщинам, которые в этот период рожали, время отпуска по связи с беременностью и родами, то есть 4 месяца, в страховой стаж не засчитывалось. С мая 2013 этот период засчитывается в страховой стаж.

Второй вид отпуска - отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Этот отпуск начинается с 57-го дня после родов и заканчивается, когда ребенку исполняется 3 года. Независимо от того, женщина до выхода в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет работала или нет, ей этот трехлетний период засчитывается в страховой стаж, поскольку за нее платит взносы в Пенсионный фонд управления социальной защиты.

Вместе с тем, мама может продлить себе отпуск и не выходить на работу, пока ребенку не исполнится 6 лет, однако этот период ей уже не зачтут в страховой стаж, поскольку она после трех лет уже не получает ежемесячного пособия на ребенка и отчисления за нее не платят.

Таким образом, учитывая, что рождение ребенка приходится на июль 2019 года, то в соответствии с п. 3-1 раздела XV Заключительных положений Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в страховой стаж для определения права на назначение пенсии согласно статье 26 этого Закона будут учтены как период нахождения в отпуске по беременности и родам, так и период пребывания в отпуске по уходу за этим ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Ранее Українські Новини писали, что пенсии повысят 1,5 миллионам украинцев уже с 1 сентября. Также в Минсоцполитики рассказали, что в Украине размер пенсии зависит от двух элементов - страхового стажа (отчисления взносов в Пенсионный фонд) и уровня заработной платы.

Тем временем, граждане Украины, у которых возникли проблемы с Пенсионным фондом из-за неправильно оформленных трудовых книжек, могут подтвердить свой трудовой стаж через суд.

 

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