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  • Пенсии повысят 1,5 миллионам украинцев уже с 1 сентября: в Минсоцполитики раскрыли подробности
21 августа 2020, пятница, 06:15 722 Инфографика
Политика 2020-08-21T07:15:30+03:00
Українські Новини
Пенсии повысят 1,5 миллионам украинцев уже с 1 сентября: в Минсоцполитики раскрыли подробности

Пенсии повысят 1,5 миллионам украинцев уже с 1 сентября: в Минсоцполитики раскрыли подробности

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсия, Минсоцполитики, Николай Шамбир, Повышение пенсий, выплата пенсий, пенсии в Украине
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий, а граждане Украины, у которых возникли проблемы с Пенсионным фондом из-за неправильно оформленных трудовых книжек, могут подтвердить свой трудовой стаж через суд, повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 грн с 1 сентября приведет к увеличению пенсий у 1,5 млн пенсионеров, которые получают минимальные выплаты.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник министра социальной политики Николай Шамбир.

"Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей небольшое. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4723 грн с сентября будет 5000 грн. Если примет это Верховная Рада, на 40% от минимальной зарплаты будет минимальная пенсия для лиц, имеющих 65 лет", - объяснил советник министра.

По его словам, из-за данного повышения минимальных пенсий большой нагрузки на бюджет не будет.

"Практически все пенсии сейчас подлежат повышению. Есть пенсии, которые сейчас не индексируются. Но также мы работаем над тем, чтобы в следующем году полностью охватить всех вопросом индексации", - добавил Шамбир.

С 1 июля пенсии в Украине выросли в связи с повышением прожиточного минимума. Инфографика: Пенсионный курьерС 1 июля пенсии в Украине выросли в связи с повышением прожиточного минимума. Инфографика: Пенсионный курьер

Ранее Українські Новини писали, как изменятся выплаты после внеочередного повышения "минималки"

Ранее ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров.

Тем временем в Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах.

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