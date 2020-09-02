В Украине ввели индексацию алиментов: что это значит

В то время, как украинцам пересчитали пенсии, Верховная Рада обязала исполнителя проводить ежегодную индексацию алиментов. За принятие законопроекта № 3112 в целом проголосовал 321 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини. Так, законопроектом предусмотрено возложение на исполнителя обязанности проводить ежегодно индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме. Кроме этого, исполнителя обязали ежемесячно вычислять размер задолженности по уплате алиментов. Как сообщали Українськi Новини, депутаты предлагали взыскивать алименты в размере не менее половины от прожиточного минимума ребенка. Ранее киевлянин, который 15 лет не платил алименты на содержание дочери, погасил весь долг в размере 883,616 тысячи гривен.Кроме того, жена и теща попытались упрятать мужчину за решетку, чтобы "выбить" алименты. Также киевский чиновник Куценко оплатил алименты после попадания в новости. Источники из юстиции сообщили, что на самом деле он закрыл всего лишь один месяц задолженности перед детьми.