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23 января 2020, четверг, 08:15 174
Общество 2020-01-23T08:15:02+02:00
Українські Новини
В Киеве мужчина выплатил дочери 900 тысяч гривен алиментов

В Киеве мужчина выплатил дочери 900 тысяч гривен алиментов

Татьяна Зотова
Министерство юстиции Украины, Государственная пограничная служба Украины, Алименты
Алименты cxid.info
Алименты cxid.info

Киевлянин, который 15 лет не платил алименты на содержание дочери, погасил весь долг в размере 883,616 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального столичного управления Министерства юстиции, информирует портал kp.ua.

- Почти 15 лет отец уже совершеннолетней Татьяны не уплачивал алименты для ее развития и ежедневных потребностей. В марте 2005 года суд обязал его выплачивать дочери 25% своих доходов, но он игнорировал, - отметили в ведомстве.

Решение об уплате задолженности киевлянин принял после того, как к нему применили строгие меры наказания - мужчине запретили временно покидать пределы страны и управлять автомобилем. В итоге он погасил всю сумму долга единым платежом.

По данным Госпогранслужбы, в базах данных пограничников сейчас находится около 120 тысяч человек, которым исполнительные службы ограничили выезд за границу из-за неуплаты алиментов.

Напомним, что в начале 2018 года в Украине вступил в силу закон, который ужесточает наказание за неуплату алиментов.

Запрет на выезд за границу может вводиться, когда задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за полгода. После выплаты алиментов ограничение на выезд снимается.

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