Депутаты предлагают взыскивать алименты в размере не менее половины от прожиточного минимума ребенка

7 депутатов Верховной Рады предлагают закрепить минимальный размер алиментов, подлежащих взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников, не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Об этом говорится в законопроекте № 3881, зарегистрированном в парламенте 17 июля, передают Українські Новини.

При этом в документе указано, что совокупный размер алиментов, подлежащих взысканию, должен быть достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.

В пояснительной записке отмечается, что в понятие "достаточный для обеспечения гармоничного развития ребенка" однозначно входят деньги (расходы) на приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров, учебу и досуг ребенка, лечение.

Как сообщали Українські Новини, 14 июля Рада повысила социальную стипендию детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, до 150% прожиточного минимума в среднем на одно лицо.

С 1 января 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов.

Киевлянин, который 15 лет не платил алименты на содержание дочери, погасил весь долг в размере 883,616 тысячи гривен.