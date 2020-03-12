подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 13:55 830
Общество 2020-03-12T14:01:18+02:00
Українські Новини
Битва за алименты в Одессе: жена и теща попытались упрятать мужчину за решетку, чтобы "выбить" деньги

Битва за алименты в Одессе: жена и теща попытались упрятать мужчину за решетку, чтобы "выбить" деньги

Ирина Дорофейчук
Суд, Семья, Адвокат, Ребенок, Алименты
Алименты Фото: cxid.info
Алименты Фото: cxid.info

Семейная драма развернулась в Одессе: местная жительница и ее мать вопреки официальным выводам экспертов и правоохранительных органов препятствуют контакту мужчины с собственным сыном и вымогают заоблачные алименты. Об этом говорится в публикации "Выбор медиа", пишет Апостроф.

По данным издания, речь идет о семье Павла и Ксении Мараховских, которые воспитывали ребенка вместе 4 месяца после его рождения. На протяжении длительного времени ребенка не показывали семье отца, а уже 25 мая 2018 года, Ксения и ее мать Элеонора Кедрова не пустили домой самого Павла.

"На следующий день он пришел узнать, по какой причине его не пустили домой, но жена с матерью отобрали у него телефон и начали провоцировать на конфликт, снимая все на телефон. Именно эти видеозаписи послужили доказательной базой для расследования дела", — сообщает издание, добавив, что на место тут же прибыл адвокат Ксении Мараховской, словно знал о готовящейся провокации.

Павел Мараховский вызвал полицию. Адвокат его супруги сообщил полицейским, что мужчина якобы вел себя агрессивно и находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако экспертиза, которую Павел прошел в тот же день, никаких следов опьянения не обнаружила.

Спустя 5 дней по заявлению Ксении Мараховской и Элеоноры Кедровой против Павла Мараховского открыли уголовное дело по факту нанесения женщинам телесных повреждений. Проанализировав противоречивые показания женщин, а также снятые ими видео, правоохранители пришли к выводу, что Павел не наносил телесных повреждений, не вел себя агрессивно и наоборот пытался избежать конфликта. В то же время экспертиза установила агрессивное поведения тещи Павла Элеоноры Кедровой.

"Интересно, что имея при себе телефоны обе женщины даже не подумали вызвать полицию, а постоянно снимали Павла на телефон. Правоохранители прибыли по вызову Павла и его отца. Телесные повреждения Элеоноры Кедровой — тещи Павла, тоже вызывают сомнения, поскольку на экспертизу женщина ни разу не явилась", — говорится в материале.

В результате уголовное дело в отношении Павла Мараховского закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Однако вопреки этому его жена и теща продолжают дискредитировать мужчину, препятствовать его законным встречам с сыном и вымогать алименты.

"Можно только догадываться, не провоцировали ли женщины этот конфликт изначально, чтобы дискредитировать Павла в глазах громады и получить от мужчины материальную выгоду", — пишет "Выбор медиа".

Больше новостей о: Суд Семья Адвокат Ребенок Алименты

Одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда п...
На праздники большинство людей не могут находиться...
Богдан возобновил адвокатскую деятельность...
В Житомире ребенка уложили в больницу с подозрение...
МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая
В НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина
Новости
НБУ может пересмотреть прогноз инфляции из-за коронавируса 14:17
Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра 14:05
Битва за алименты в Одессе: жена и теща попытались упрятать мужчину за решетку, чтобы "выбить" деньги 13:55
Из-за коронавируса в Украине могут ограничить авиасообщение с Германией и Францией 13:44
Нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко 13:43 Документ
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты 07:00
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok