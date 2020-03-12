Битва за алименты в Одессе: жена и теща попытались упрятать мужчину за решетку, чтобы "выбить" деньги

Семейная драма развернулась в Одессе: местная жительница и ее мать вопреки официальным выводам экспертов и правоохранительных органов препятствуют контакту мужчины с собственным сыном и вымогают заоблачные алименты. Об этом говорится в публикации "Выбор медиа", пишет Апостроф.

По данным издания, речь идет о семье Павла и Ксении Мараховских, которые воспитывали ребенка вместе 4 месяца после его рождения. На протяжении длительного времени ребенка не показывали семье отца, а уже 25 мая 2018 года, Ксения и ее мать Элеонора Кедрова не пустили домой самого Павла.

"На следующий день он пришел узнать, по какой причине его не пустили домой, но жена с матерью отобрали у него телефон и начали провоцировать на конфликт, снимая все на телефон. Именно эти видеозаписи послужили доказательной базой для расследования дела", — сообщает издание, добавив, что на место тут же прибыл адвокат Ксении Мараховской, словно знал о готовящейся провокации.

Павел Мараховский вызвал полицию. Адвокат его супруги сообщил полицейским, что мужчина якобы вел себя агрессивно и находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако экспертиза, которую Павел прошел в тот же день, никаких следов опьянения не обнаружила.

Спустя 5 дней по заявлению Ксении Мараховской и Элеоноры Кедровой против Павла Мараховского открыли уголовное дело по факту нанесения женщинам телесных повреждений. Проанализировав противоречивые показания женщин, а также снятые ими видео, правоохранители пришли к выводу, что Павел не наносил телесных повреждений, не вел себя агрессивно и наоборот пытался избежать конфликта. В то же время экспертиза установила агрессивное поведения тещи Павла Элеоноры Кедровой.

"Интересно, что имея при себе телефоны обе женщины даже не подумали вызвать полицию, а постоянно снимали Павла на телефон. Правоохранители прибыли по вызову Павла и его отца. Телесные повреждения Элеоноры Кедровой — тещи Павла, тоже вызывают сомнения, поскольку на экспертизу женщина ни разу не явилась", — говорится в материале.

В результате уголовное дело в отношении Павла Мараховского закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Однако вопреки этому его жена и теща продолжают дискредитировать мужчину, препятствовать его законным встречам с сыном и вымогать алименты.

"Можно только догадываться, не провоцировали ли женщины этот конфликт изначально, чтобы дискредитировать Павла в глазах громады и получить от мужчины материальную выгоду", — пишет "Выбор медиа".