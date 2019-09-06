Киевский чиновник Куценко оплатил алименты после попадания в новости, - СМИ

В Минюсте продолжается скандал с известным коррупционером и злостным неплательщиком алиментов начальником теруправления юстиции в Киеве Станиславом Куценко, пишет "Голос.ua".

Чиновник нагло соврал информационному агентству Українські Новини о том, что он якобы случайно попал в Единый реестр должников по оплате алиментов.

Напомним, вчера СМИ опубликовали информацию, что Станислав Куценко попал в минюстовский госреестр должников и находится под исполнительным производством по взысканию алиментов. После чего чиновник прислал в редакцию квитанцию об оплате и комментарий, что это якобы произошло из-за ошибки в недоработках системы юстиции: "Из-за определенных недоразумений я сам оказался в списках должников…".

Но абсолютно очевидно, что чиновник Куценко нагло соврал об ошибке и решил начать выплачивать долг своим брошенным малолетним детям только после того, как его пристыдили журналисты.

Во-первых, на квитанции стоит время оплаты 5 сентября в 12-00. А новости в СМИ о том, что он злостный алиментщик, вышли примерно за полтора часа до этой оплаты. В аккурат времени ему хватило на то, чтобы прочитать новость и в потной и дрожащей от жадности ладошке отнести в банк деньги.

Во-вторых, его обвинения в недоработках системы юстиции звучат жалко. Ведь в список должников, на так называемую Доску Позора, попадают люди, которые не платили своим детям алименты больше трех месяцев. Более того, исполнительное производство по Куценко было открыто на основании решения Голосеевского районного суда Киева. То есть, прежде был целый судебный процесс.

Источники из юстиции сообщили, что на самом деле он закрыл всего лишь один месяц задолженности перед детьми. По состоянию на утро 6 сентября он по-прежнему значился на Доске Позора.

Это вполне похоже на правду, так как о жадности и беспринципности чиновника Куценко давно слагаются легенды. Как писали СМИ, в определении Самарского районного суда Днепропетровска от 27 июня 2019 г. (дело №206/2777/19) говорится о том, что против Стансилава Куценко и его жены был подан иск о взыскании $235 тыс. по займу у физлица. Деньги по долговой расписке он одолжил 4 февраля 2016 г. под покупку и ремонт квартиры. Долг Куценко должен был отдать еще 15 ноября 2018 г. В суде Станислав Куценко наличие данного долга не отрицал. Сама же квартира записана на его жену, и еще 30 мая 2019 г. была выставлена на продажу.

При этом чиновник грубо нарушил антикоррупционное законодательство. В его имущественной декларации за 2018 г. не указано, что жена Куценко владеет какой-либо квартирой. Плюс он не указал, что брал взаймы крупную сумму в $235 тыс. Если НАЗК и НАБУ начнут расследование этого инцидента, то Куценко по Уголовному кодексу грозит до двух лет лишения свободы и право занимать госдолжности на три года.

Но уголовное наказание ему может быть и больше, если правоохранители тщательно расследуют организованную Куценко систему поборов и коррупционных схем. Также в процесс расследования может вмешаться СБУ, поскольку его деятельность грозит и национальной безопасности.

Ранее журналисты издания "Контракты" провели расследование относительно создания Станиславом Куценко так называемых Домов юстиции. По мнению журналистов, офлайн Дома юстиции, внедряемые Минюстом – это "не более чем попытка легализовать коррупцию с частными компаниями в нарушение законодательства Украины. Под угрозой "слива" за границу оказались персональные данные украинцев и госреестры (субъектов хозяйствования, недвижимости и др.). А еще это неплохая кормушка для предприимчивых чиновников юстиции". Идею их внедрения с 2016 г., с благословения руководства Минюста, продвигал именно Станислав Куценко. По инициативе Куценко Домами юстиции управляла частная компания родом из ОАЭ – VFS Global, которая ранее попадала в скандал вокруг оформления виз для украинцев.