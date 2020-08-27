Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу, — КГГА

Школы во время пандемии коронавируса

Школы во время пандемии коронавируса

В Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть, в то время, как врач-инфекционист рассказал, как уберечь детей от COVID-19 в школах.

Об этом в четверг, 27 августа, на брифинге сообщил и.о первого замглавы КГГА Валентин Мондрыивский.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", - сказал Мондрыивский.

Он отметил, что зараженный пойдет на самоизоляцию, будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет замещать учителя.

Мондрыивский уточнил, что если не будет большого количества зараженных, то процесс обучения могут продолжить.

Чиновник сказал, что во время эпидемии COVID-19 нужно "быть гибкими и принимать все меры безопасности".

Рекомендации по работе учебных заведений во время пандемии коронавируса. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября.



Ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.

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