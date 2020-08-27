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27 августа 2020, четверг, 12:30 479 Инфографика
Общество 2020-08-27T12:32:24+03:00
Українські Новини
Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу, — КГГА

Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу, — КГГА

Елена Новикова
КГГА, Школы, валентин мондриевский, Киевские школы, школы Киева, карантин в Киеве, Школы на карантине
Школы во время пандемии коронавируса
Школы во время пандемии коронавируса

В Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть, в то время, как врач-инфекционист рассказал, как уберечь детей от COVID-19 в школах.

Об этом в четверг, 27 августа, на брифинге сообщил и.о первого замглавы КГГА Валентин Мондрыивский.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", - сказал Мондрыивский.

Он отметил, что зараженный пойдет на самоизоляцию, будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет замещать учителя.

Мондрыивский уточнил, что если не будет большого количества зараженных, то процесс обучения могут продолжить.

Чиновник сказал, что во время эпидемии COVID-19 нужно "быть гибкими и принимать все меры безопасности".

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