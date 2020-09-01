Рубль продолжает дорожать. Курс российской нацвалюты на 1 сентября

Во вторник, 1 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с понедельником, 31 августа, повысился на 2 копейки и составляет 3,35 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля во вторник по сравнению с понедельником повысился на 1 копейку и составляет 3,84 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 1 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,35 3,84 Максимальный 3,66 5,00 Минимальный 2,30 3,69

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 августа на 4,95 коп. до 27,6703 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,76 коп. до 27,3934 UAH/USD.

Также мы писали, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 сентября, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Кроме того, курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

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