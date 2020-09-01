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01 сентября 2020, вторник, 05:15 21
Экономика 2020-09-01T05:15:01+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает расти. Почем валюта 1 сентября

Доллар продолжает расти. Почем валюта 1 сентября

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс доллара.
Курс доллара.

В то время, как эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 сентября, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 августа, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,6958
1 доллар США 27,5618
1 швейцарский франк 30,5309
10 иен 2,6015
10 российских рублей 3,7225
1 евро 32,8950


Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подорожали в обменниках в начале недели. Средний курс покупки евро повысился на 8,10 коп. до 32,2090 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,40 коп. до 32,8297 UAH/EUR.

Кроме того, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Тем временем курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

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