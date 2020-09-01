Доллар продолжает расти. Почем валюта 1 сентября

В то время, как эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 сентября, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 августа, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,6958 1 доллар США 27,5618 1 швейцарский франк 30,5309 10 иен 2,6015 10 российских рублей 3,7225 1 евро 32,8950



Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подорожали в обменниках в начале недели. Средний курс покупки евро повысился на 8,10 коп. до 32,2090 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,40 коп. до 32,8297 UAH/EUR.



Кроме того, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.



Тем временем курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

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