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01 сентября 2020, вторник, 10:06 99
Экономика 2020-09-01T10:06:15+03:00
Українські Новини
Доллар и евро взлетели в первый день осени. Курс валют на 1 сентября

Доллар и евро взлетели в первый день осени. Курс валют на 1 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 августа на 4,95 коп. до 27,6703 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,76 коп. до 27,3934 UAH/USD.

б этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 20,16 коп. до 32,3703 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,44 коп. до 32,9977 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,3934 27,6703 32,3703 32,9977 3,35 3,84
Максимальный 27,5300 27,8500 32,7500 33,3000 3,66 5,00
Минимальный 27,1500 27,5000 32,0000 32,6000 2,30 3,69

Ранее Українські Новини писали, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.


Тем временем курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

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